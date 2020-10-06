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Лесной пожар в Луганской области: полиция назвала четыре источника возгорания

Новина українською → Луганская область, Вторник 06 октября 2020 14:52
Лесной пожар в Луганской области: полиция назвала четыре источника возгорания Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция установила четыре вероятных источника возгорания, что переросли в пожар в Луганской области. Они находятся в селах Смоляниново, Половинкино, Запорожское, а также городе Счастье и пгт Белокуракино.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она назвала такие вероятные источники возгорания:

  • в с. Смоляниново Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети, которое произошло примерно в 15:45 1 октября;
  • в с. Половинкино и с. Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и лесного насаждения, стало замыкание проводов высоковольтной электросети в результате сильных порывов ветра;
  • в г. Счастье Новоайдарского района непосредственно под линией высоковольтной электросети. Возгорание произошло вечером 30 сентября;
  • в пгт Белокуракино, ул. Роскошная, вследствие неосторожного обращения с огнем 60-летней местной жительницы, которая разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь бурьян и сухую траву, костер перекинулся на сухую иву, что находилась неподалеку от огорода.

Как писало РБК-Украина, жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Также сообщалось, что с 5 октября возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", которые был закрыт из-за пожаров.

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