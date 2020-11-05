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Левый берег Киева может остаться без света: в КГГА назвали причину

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 19:58
Левый берег Киева может остаться без света: в КГГА назвали причину Фото: ремонтники (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг вечером, 5 ноября, левый берег Киева временно обесточат. Мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщается, неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева.

На место происшествия выехала полиция.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что энергоснабжение будет восстановлено, как только мужчину снимут с электроопоры.

Напомним, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Кроме того, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Добавим, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Киеве усиливают контроль масочного режима в метро. К этим мерам привлекут муниципальную охрану.

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