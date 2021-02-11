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На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто

Автор: РБК-Украина

В Киеве на Куреневке провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.

Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.

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"На улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве образовался транспортный коллапс в связи с тем, что четвертые сутки идет снег. Погода внесла сильные коррективы в работу наземного общественного транспорта, который ходит не по графику.

Днем образовались значительные пробки на проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, Надднепрянском шоссе, Воздухофлотском проспекте, а также на Подоле.

Сегодня стало известно, что киевский суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. КГГА уже заявила, что будет обжаловать это решение. Проспект пока сохраняет нынешнее название, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Окружной административный суд Киева решил, что местная власть незаконно переименовала улицу.

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