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На Куренівці в Києві провалився асфальт, рух перекрито

Автор: РБК-Україна

У Києві на Куренівці провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух по вулиці Петропавлівська повністю перекрито.

Про це у Telegram повідомила патрульна поліція Києва.

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"На вулиці Петропавлівській провалився асфальт. Рух обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві утворився транспортний колапс у зв'язку з тим, що четверту добу йде сніг. Погода внесла сильні корективи в роботу наземного громадського транспорту, який ходить не за графіком.

Вдень утворилися значні затори на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.

Сьогодні стало відомо, що київський суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. КМДА вже заявила, що буде оскаржувати це рішення. Проспект поки зберігає нинішню назву, оскільки рішення суду не набуло законної сили. Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що місцева влада незаконно перейменувала вулицю.

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