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Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда могут открыть границы Евросоюза для страны. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что это не вопрос общей вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее в МИД рассказывали, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

РБК-Украина писало, что локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает усиление карантина с января.

В конце ноября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что радикальный локдаун необходимо вводить как можно быстрее на три или четыре недели.

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Новости Украины границаДмитрий Кулеба