Локдаун пока не угрожает отдыху за рубежом, - МИД

Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба, подчеркнув, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - заявил министр.

Полный текст интервью читайте вскоре на РБК-Украина.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что границы в Украине могут закрыть при введении полного локдауна.

Также ранее РБК-Украина писало, что локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.