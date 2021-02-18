В Киеве из-за звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку

В центре Киева после звонка о минировании закрыли две станции метро. Также закрыли пересадку с синей на зеленую ветку.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Сообщается, что станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. "Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.