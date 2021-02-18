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В Киеве из-за звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку

Автор: РБК-Украина

В центре Киева после звонка о минировании закрыли две станции метро. Также закрыли пересадку с синей на зеленую ветку.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Сообщается, что станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход.

"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал, в связи с чем пассажиров не пускали в здание вокзала. При этом ограничения не сказались на графике прибытия поездов. Позже стало известно, что полицейские задержали "минера" в течение одного часа.

Кроме того, волна минирований прокатилась по Николаеву. В частности, там аноним сообщил о якобы бомбах в нескольких школах. В связи с этим учеников и персонал учебных заведений эвакуировали. В ходе проверки, в которой были задействованы взрывотехники и кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

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