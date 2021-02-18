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У Києві через дзвінок про мінування закрили центральні станції метро та пересадку

Автор: РБК-Україна

У центрі Києва після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Також закрили пересадку з синьої на зелену гілку.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

Повідомляється, що станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадочні вузли закрито на вхід і вихід.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого в Києві "замінували" Центральний залізничний вокзал, у зв'язку з чим пасажирів не пускали до будівлі вокзалу. При цьому обмеження не позначилися на графіку прибуття поїздів. Пізніше стало відомо, що поліцейські затримали "мінера" протягом однієї години.

Крім того, хвиля мінувань прокотилася Миколаєвом. Зокрема, там анонім повідомив про нібито бомби в декількох школах. У зв'язку з цим учнів і персонал навчальних закладів евакуювали. В ході перевірки, в якій були задіяні вибухотехніки та кінологи, інформація про замінування не підтвердилася.

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