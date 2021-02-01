ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве "заминировали" ж/д вокзал. Пассажиров не пускают в здание

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 09:54
В Киеве "заминировали" ж/д вокзал. Пассажиров не пускают в здание Фото: вокзал (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров не пускают в здание вокзала.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, на месте работают сотрудники Нацгвардии, они не пускают пассажиров в здание. Поезда прибывают в обычном режиме.

Напомним, в декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Кроме того, в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

Отметим, в Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он принимал заказы на "минирование" госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия минирование вокзал
NEWS
Две волны ухудшения отношений: как изменилась атмосфера в "Слуге народа"
Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Анастасия Рокитна Две волны ухудшения отношений: как изменилась атмосфера в "Слуге народа"
DAILY
Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует