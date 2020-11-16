В Киеве заминировали здание КГГА

В Киеве заминировали здание Киевской городской государственной администрации. Из здания эвакуировали 1350 человек.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники профильных служб. Здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 13 ноября правоохранители проверяли информацию о минировании Верховной рады. Сообщение о минировании, которое поступило из анонимного номера, не подтвердилось.

Также РБК-Украина писало, что в первую неделю ноября в Киеве дважды минировали центральную станцию ​​метро. В обоих случаях взрывоопасных предметов не нашли.

Кроме того, народные депутаты решили усилить ответственность за ложное сообщение о минировании. Парламентарии предлагают наказывать правонарушителей лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

Добавим, в октябре полиция задержала правонарушителя, который сообщил о минировании всех электростанций Украины. Мужчина также требовал один миллиард долларов.