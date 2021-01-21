Кабмін створить Держкомісію для з'ясування причин пожежі в Харкові

Уряд збирається на позачергове засідання

Кабінет міністрів створить державну комісію для з'ясування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Уряд збирається на позачергове засідання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії", - написав глава КМУ.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб з будинку для літніх людей, який загорівся у Харкові. Пожежу локалізували.

Як писало РБК-Україна, генпрокурор Ірина Венедиктова назвала попередню причину пожежі в будинку для літніх людей в Харкові: займання сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Так, сьогодні в Харкові виникла пожежа в будинку для літніх людей на вулиці Нижня Гиївська. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 15 осіб.

На пожежу вже відреагував президент Володимир Зеленський.