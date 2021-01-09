UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Индонезийский самолет разбился в море. Власти подтвердили авиакатастрофу

Автор: РБК-Украина

Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, ранее в сети появились фото и видео с места предполагаемой авиакатастрофы в Индонезии. Сообщалось, что местные рыбаки нашли обломки самолета, а также вещи пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиакатастрофаИндонезияСамолет