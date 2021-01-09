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В Индонезии самолет Boeing пропал с радаров, на борту десятки пассажиров

Новина українською → Джакарта, Суббота 09 января 2021 13:06
В Индонезии самолет Boeing пропал с радаров, на борту десятки пассажиров Фото: самолет компании Sriwijaya Air (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Автор: РБК-Украина

В Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Сообщается, что самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

Об этом пишет местное издание Republika.

Сообщается, что наземные диспетчерские службы потеряли связь с самолетом авиакомпании Sriwijaya Air. Он осуществлял рейс Джакарта - Понтианак, на его борту находились 59 пассажиров.

Также сообщается, что информацию подтверждает Министерство транспорта Индонезии. Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак - столицу провинции Западный Калимантан.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет перед потерей связи в течение минуты потерял около 3 000 метров высоты.

Напомним, осенью 2018 года в Индонезии разбился самолет Boeing 737 MAX, в результате чего погибли 189 пассажиров и членов экипажа. После этой катастрофы эксплуатация данной модели самолетов до недавнего времени была приостановлена по всему миру.

У этого самолета были проблемы с программным обеспечением, которые подтвердила сама компания-производитель.

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