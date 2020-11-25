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В Донецкой области в результате обстрела пострадали двое гражданских, - ОБСЕ

Новина українською → Александровка, Среда 25 ноября 2020 00:38
В Донецкой области в результате обстрела пострадали двое гражданских, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала травмирование двоих гражданских в результате обстрела боевиков. Это произошло в населенном пункте Александровка, недалеко от Донецка, 12 ноября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели сообщили, что пострадали двое мужчин - один в возрасте примерно 60-69 лет и его внук 20-29 лет.

Взрыв произошел возле дома, где жывут пострадавшие. Они оба получили травмы, которые связаны с потерей слуха.

Медперсонал больницы в Донецке сообщил команде Миссии, что 13 ноября мужчина (20–29 лет) поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением. По их оценке, это произошло в результате взрыва.

Ранее сообщалось, что в Горловке вследствие случайного срабатывания взрывного устройства в районе шахты погибли трое мужчин.

Напомним, за период с 1 января 2017 по 15 сентября 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила информацию о 946 погибших и пострадавших на Донбассе.

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