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В Киеве произошел серьезный пожар: горит здание на ДВРЗ

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 22:05
В Киеве произошел серьезный пожар: горит здание на ДВРЗ Фото: пожар на ДВРЗ (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня вечером произошел серьезный пожар в районе ДВРЗ. Горит крыша здания.

Об этом сообщила страница "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.

Серьезный пожар прямо сейчас произошла на ДВРЗ. Горит крыша дома. На месте уже работают пожарные спасатели. Надеемся, что никто не пострадает.

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, February 23, 2021

Напомним, сегодня в Техасе произошел сильный взрыв на железной дороге. Взрыв произошел после столкновения грузовика с поездом, который вез нефтепродукты.

Также РБК-Украина писало о пожаре в одноэтажном доме в Днепре. В результате пожара погибли 3 человека.

Кроме того, недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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