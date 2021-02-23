В Киеве произошел серьезный пожар: горит здание на ДВРЗ

В Киеве сегодня вечером произошел серьезный пожар в районе ДВРЗ. Горит крыша здания.

Об этом сообщила страница "Киев Оперативный" в Facebook .

Серьезный пожар прямо сейчас произошла на ДВРЗ. Горит крыша дома. На месте уже работают пожарные спасатели. Надеемся, что никто не пострадает.

О жертвах или пострадавших в результате пожара на ДВРЗ информации пока нет.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

На опубликованном видео видно, что пожар очень сильный. Вся крыша здания горит.

Напомним, сегодня в Техасе произошел сильный взрыв на железной дороге. Взрыв произошел после столкновения грузовика с поездом, который вез нефтепродукты.

Также РБК-Украина писало о пожаре в одноэтажном доме в Днепре. В результате пожара погибли 3 человека.

Кроме того, недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.