В Харькове произошел взрыв, введена полицейская спецоперация

В Слободском районе Харькова произошел взрыв. В результате мужчине ампутировало руку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. На тот момент в квартире была сестра женщины и ребенок 5 лет. Все это происходило на проспекте Гагарина.

Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение КОРД, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция "Гром".

В результате происшествия пострадал только мужчина - ему ампутировало руку, сообщает пресс-служба полиции.

Однако, местное издание Newsroom сообщило, что также пострадала женщина, у нее многочисленные осколочные ранения.

Напомним, недавно в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительном пункте. Тогда погибли трое человек.

Также сообщалось, что в начале октября во Львове произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа.