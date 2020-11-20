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У Харкові стався вибух, введено поліцейську спецоперацію

Новость на русском → Харків, П'ятниця 20 листопада 2020 13:15
У Харкові стався вибух, введено поліцейську спецоперацію Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Слобідському районі Харкова стався вибух. В результаті чоловіку ампутувало руку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від жінки, що до квартири прийшов її колишній чоловік та погрожує гранатою. На той момент в квартирі була сестра жінки та дитина 5 років. Все це відбувалось на проспекті Гагаріна.

Наразі на місці події знаходиться слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ КОРД, вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія. В дію введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

У результаті події постраждав лише чоловік - йому ампутувало руку, повідомляє прес-служба поліції.

Однак, місцеве видання Newsroom повідомило, що також постраждала жінка, у неї численні осколкові поранення.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області стався вибух на газорозподільному пункті. Тоді загинули троє людей.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Львові стався вибух у багатоповерхівці через витік газу.

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