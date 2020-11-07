В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана

Неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове. Было произведено 6 выстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба консульства.

Это произошло сегодня около 2 часов 30 минут ночи. Было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.

В результате были пробиты окно и входная дверь. В офисе никого не было, пострадавших нет.

Фото: место стрельбы (azconsulate.com.ua)

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

Полиция открыла уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна о военной помощи, которую якобы оказывает Украина Азербайджану, который ведет боевые действия в Нагорном Карабахе.

Он возмущен тем, что кинорежиссер решил сделать такое заявление и заявил, что Украина никогда не выступала за эскалацию конфликта.

Еще ранее Азербайджан просил Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах.