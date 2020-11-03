Зеленский резко ответил на обвинения в поставках оружия Баку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения кинорежиссера Сарика Андреасяна о военной помощи, которую якобы оказывает Украина Азербайджану, который ведет боевые действия в Нагорном Карабахе. Он попросил не распространять российских фейков.

Свою позицию Зеленский озвучил в Telegram-канале.

Президент отметил, что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб.

"Такие вбросы появляются не впервые. Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди" , - заявил он.

Он возмущен тем, что кинорежиссер решил сделать такое заявление и заявил, что Украина никогда не выступала за эскалацию конфликта.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом", - заявил Зеленский.

Напомним, Андреасян обратился к Зеленскому, заявив, что в связи с военной помощью Азербайджану, у украинских властей "руки в крови".

"Вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними", - написал Андреасян.

Напомним, Азербайджан просил Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах.

Отметим, США рассматривают введение скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах.