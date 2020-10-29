Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на завтра Совет национальной обороны.

Об этом сообщил премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Кастекс назвал

"Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.

Напомним, в церкви Нотр-Дам в Ницце сегодня произошло нападение на людей. В результате одна с жертв была обезглавлена.

После этого мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения с ножом на прихожан церкви.

Он считает нападение с ножом у церкви террористическим актом.

Также во Франции совершили еще одно нападение на людей. При нападении с ножем на полицейских мужчина кричал "Аллах Акбар".