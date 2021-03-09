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ДТП с украинцами в Польше: 24 пострадавших остаются в больницах, девять в тяжелом состоянии

Автор: Артур Родивилов

В больницах Польши находятся 24 украинца, которые попали в ДТП. Девять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле МИД Украины.

"По состоянию на 7:00 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в утренней сводке.

6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину отправили первую группу пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.

Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Украинского водителя Владимира К. обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Он уже заявил, что не помнит ситуацию с ДТП. Прокуроры запретили ему покидать территорию Польши. Вероятной причиной ДТП стал неудачный маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

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