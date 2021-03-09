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ДТП з українцями у Польщі: 24 постраждалих залишаються в лікарнях, дев'ятеро у важкому стані

Автор: Артур Родивилов

У лікарнях Польщі знаходяться 24 українці, які потрапили в ДТП. Дев'ять з них у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У відомстві зазначили, що ситуація перебуває на контролі МЗС України.

"Станом на 7:00 9 березня за інформацією МЗС України в лікувальних установах республіки Польща перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані)", - йдеться в ранковому зведенні.

6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.

Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну відправили першу групу пасажирів цього автобуса. Зокрема, додому відправили 24 осіб.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Українського водія Володимира К. звинувачують у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Він вже заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП. Прокурори заборонили йому залишати територію Польщі. Ймовірною причиною ДТП став невдалий маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки та відпочинку.

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