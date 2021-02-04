На Донбассе из-за обстрела боевиков ранен военный

В четверг, 4 февраля, на Донбассе пророссийские боевики обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Пивденного. В результате был ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook

Боевики вели обстрел позиций подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Украинская сторона через СЦКК сообщила мониторинговой миссии ОБСЕ об происшествии.

Напомним, за минувшие сутки, 3 февраля, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, пророссийские боевики обстреляли в Луганской области беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также сообщалось, что пропавший украинский военный оказался в плену у боевиков.