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На Донбасі через обстріл бойовиків поранено військового

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 лютого, на Донбасі проросійські бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Південного. В результаті був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook

Бойовики вели обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Бійці оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Українська сторона через СЦКК повідомила моніторингової місії ОБСЄ про подію.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також повідомлялося, що зниклий український військовий опинився в полоні у бойовиків.

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