Пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков

Российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Он исчез 28 января.

Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Север".

Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

"На одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ.

В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.

Напомним, недавно омбудсмен Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Большинство задержанных - гражданские лица.

Добавим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его тюремного заключения.