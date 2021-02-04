ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков

Новина українською → Донбасс, Четверг 04 февраля 2021 00:46
Пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков Фото: пропавший военный (facebook/kommander.nord)
Автор: Артур Родивилов

Российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Он исчез 28 января.

Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Север".

Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

"На одной из позиций ВСУ в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ.

В штабе призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными.

Напомним, недавно омбудсмен Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Большинство задержанных - гражданские лица.

Добавим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его тюремного заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
"Не касается остальных": Зеленский собрал медийщиков из-за блокировки каналов Козака
Роман Тверденкоредактор ленты новостей "Не касается остальных": Зеленский собрал медийщиков из-за блокировки каналов Козака
DAILY
Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Федоров: Если нужно будет сделать "COVID-паспорт" – сделаем быстро