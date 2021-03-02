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На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает местное издание "Коло".

Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - заявил Бородай.

Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.

Напомним, также 28 февраля в штабе ООС сообщили о гибели одного украинского военного в результате обстрела боевиков.

Отметим, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом вблизи Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных - боевые травмирования.

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