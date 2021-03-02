На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.
Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает местное издание "Коло".
Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.
"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - заявил Бородай.
Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.
Напомним, также 28 февраля в штабе ООС сообщили о гибели одного украинского военного в результате обстрела боевиков.
Отметим, за прошедшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом вблизи Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь военных - боевые травмирования.