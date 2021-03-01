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На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный

Новина українською → Донбасс, Понедельник 01 марта 2021 08:12
На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный Фото: военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 28 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник открывал прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Пищевик.

"Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина", - сообщили в штабе.

Также боевики обстреливали позиции ООС вблизи Широкино и Водяного, что на Приазовье. Использовали при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Кроме этого несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов противник совершил вблизи Верхнеторецка.

В ответ украинские военные открывали огонь.

"Основной целью действий вооруженных формирований ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - отметили в штабе.

По всем фактам нарушений украинская сторона принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 1 марта, боевики один раз нарушили "тишину" - возле Павлополя прицельно вели огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"На такие действия противника наши защитники открывали огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе постоянно находятся около 50 снайперов из России.

Напомним, в пятницу в результате обстрелов боевиков ранения получили сразу 11 украинских военных.

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