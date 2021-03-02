На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув військовий

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.
Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавській області Едуард Бородай, передає місцеве видання "Коло".
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.
"Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю", - заявив Бородай.
Загиблим виявився 19-річний військовий 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудуться 3 або 4 березня.
Нагадаємо, також 28 лютого в штабі ООС повідомили про загибель одного українського військового в результаті обстрілу бойовиків.
Зазначимо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому поблизу Павлополя в результаті підриву військового автомобіля на невідомий вибуховий пристрій один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім військових - бойові травмування.