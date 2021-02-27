На Донбассе еще один боец подорвался на мине

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе на мине подорвался еще один боец. Его доставили в лечебное учреждение.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

"… в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня недалеко от населенного пункта Луганское.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе в результатов обстрелов и подрыва ранены 11 украинских военных. Кроме того, пророссийские боевики вчера не давали согласия на режим тишины по запросу Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что украинская сторона рассчитывает на международную реакцию в связи с новым обострением на Донбассе.