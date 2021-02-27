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На Донбассе обстрелы и много раненых, боевики не дают режим "тишины"

Новина українською → Донбасс, Суббота 27 февраля 2021 09:32
На Донбассе обстрелы и много раненых, боевики не дают режим "тишины" Фото: украинские военные (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов и подрыва пострадали 11 украинских военных. Украинская сторона запрашивает режим "тишины", но противник игнорирует.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что за минувшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

В районе Водяного боевики вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела 6 бойцов ВСУ получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы

Возле Песков боевики обстреливали позиции из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Луганского противник прицельно стрелял из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении боевики дистанционно заминировали местность в направлении украинских позиций.

Вблизи Марьинки и Лебединского были обстрелы из стрелкового оружия, в результате один боец ВСУ получил пулевое ранение. В районе Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен еще один военный.

"С целью прекращения огня украинская сторона СЦКК неоднократно направляла запросы через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 27 февраля зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Зайцево боевики открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе в результате обстрелов были ранены и травмированы 10 украинских бойцов.

До этого на Донбассе выявили арсенал оружия диверсионной группы боевиков.

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