На Донбасі ще один боєць підірвався на міні

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі на міні підірвався ще один боєць. Його доставили до лікувального закладу.

Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ".

"... в результаті підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надана медичну допомогу, його доставлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні недалеко від населеного пункту Луганське.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі результатів обстрілів і підриву поранено 11 українських військових. Крім того, проросійські бойовики вчора не давали згоди на режим тиші за запитом Збройних сил України.

Також повідомлялося, що українська сторона розраховує на міжнародну реакцію у зв'язку з новим загостренням на Донбасі.