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На Донбасі бійці ЗСУ зірвали спробу замінувати українські позиції

Новость на русском → Донбас, Неділя 29 листопада 2020 22:59
На Донбасі бійці ЗСУ зірвали спробу замінувати українські позиції Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Українські бійці зірвали спробу ДРГ противника провести мінування українських позицій в районі Луганського на Донбасі. Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки та вибухівку.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

На місці відступу ДРГ українські бійці виявили три протипіхотні міни МОН-50, а також касетний контейнер КСФ-1 з мінами ПФМ-1.

Також бойовики залишили бронежилети з позивними "Мартин", "Худий" і "Григор", два речових мішки, бухту кабелю і чотири автоматних магазини, заряджених патронами калібру 5,45 мм.

Дії диверсантів коригувалися за допомогою БПЛА "Гранат", який входить в комплекс забезпечення дій артилерії "Наводчик-2". Бійці ЗСУ збили його в небі. Матеріали, витягнуті з безпілотника, вивчають контррозвідники.

"Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомили в штабі.

Про дії окупантів поінформували спостерігачів СММ ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації.

Нагадаємо, цього тижня на Донеччині загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Крім цього, РБК-Україна писало, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

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