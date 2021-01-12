ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая ВСУ: обстоятельства уточняются

Новина українською → Донбасс, Вторник 12 января 2021 14:49
На Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая ВСУ: обстоятельства уточняются Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погибли 29-летняя украинская военнослужащая Виктория Слободянюк. Обстоятельства ее смерти уточняются.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, военнослужащая умерла в Донецкой области 8 января 2021 года.

"Виктория Слободянюк проживала в селе Волчок Немировского района Винницкой области. Виктория - мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры", - сообщили в ОГА.

Похороны военнослужащей состоятся в родном селе Волчок.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушали режим "тишины". Один украинский военный в результате обстрелов погиб. В связи с этим украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2020 года в зоне ООС погиб еще один военнослужащих из Винницкой области. 29 декабря умер 22 летний Вадим Ефременюк. О причинах смерти не сообщалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Вооруженные силы Украины Донбасс военные
NEWS
В центре Полтавы произошла перестрелка, выезды из города перекрыты
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В центре Полтавы произошла перестрелка, выезды из города перекрыты
DAILY
Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19