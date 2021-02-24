На Донбассе с боем задержали российского военного

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня задержали военнослужащего Вооруженных сил России. В ходе задержания пострадал украинский военный.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.
Инцидент произошел сегодня вблизи населенного пункта Чермалык.
"Украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции", - рассказали в штабе.
Оккупант, пытаясь избежать задержания, ранил украинского военного холодным оружием. Военнослужащий Объединенных сил, получив легкое ранение, применил штатное оружие и задержал российского солдата.
Напомним, сегодня пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе.
Добавим, в штабе ООС отреагировали на вчерашнее обострение на Донбассе. Более 20 обстрелов со стороны боевиков в штабе ООС назвали широкомасштабной российской провокацией.