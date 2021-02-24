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На Донбассе с боем задержали российского военного

Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня задержали военнослужащего Вооруженных сил России. В ходе задержания пострадал украинский военный.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Инцидент произошел сегодня вблизи населенного пункта Чермалык.

"Украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции", - рассказали в штабе.

Оккупант, пытаясь избежать задержания, ранил украинского военного холодным оружием. Военнослужащий Объединенных сил, получив легкое ранение, применил штатное оружие и задержал российского солдата.

Напомним, сегодня пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе.

Добавим, в штабе ООС отреагировали на вчерашнее обострение на Донбассе. Более 20 обстрелов со стороны боевиков в штабе ООС назвали широкомасштабной российской провокацией.

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Новости Украины ДонбассРоссийская ФедерациясолдатыВооруженные силы УкраиныбоевикиЗадержание
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