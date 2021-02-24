Широкомасштабная провокация: в ООС отреагировали на вчерашнее обострение на Донбассе
Массовые обстрелы на Донбассе (всего - 22 обстрела) 23 февраля являются широкомасштабной провокацией. Ее цель - дискредитация командиров армии и руководства Украины.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
В штабе напомнили, что вблизи населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.
Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
Отмечается, что в течение вторника боевики многократно запрашивали режим прекращения огня, после чего сами же начинали стрелять по украинским позициям.
Известно также, что в ОРДЛО с 19 февраля распространяли информацию о подготовке Вооруженных сил Украины к активным действиям. Эти же слухи "вбрасывали" и во время обстрелов.
"Целью провокации является дискредитация командиров всех уровней и военно-политического руководства государства перед партнерами и мировым сообществом. Украинская сторона сообщает, что Вооруженные Силы Украины последовательно придерживаются режима прекращения огня и взятых на себя обязательств", - сообщается в заявлении штаба ООС.
Украинская сторона подготовила письменные ноты к СММ ОБСЕ, в которые включит материалы верификации и фиксации нарушений со стороны российских боевиков на Донбассе.
Ранее сообщалось, что на Донбассе вчера, 23 февраля, боевики обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате боевиков погиб один украинский военный, еще двое - ранены. Всего противник 20 раз нарушал режим прекращения огня.