Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС

В среду, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, в пригороде Авдеевки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки. Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Пивденного российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.