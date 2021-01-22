ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пожар в Харькове: прокуратура задержала трех подозреваемых

Новина українською → Харьков, Пятница 22 января 2021 01:22
Пожар в Харькове: прокуратура задержала трех подозреваемых Фото: задержание подозреваемых (khar.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Харьковская областная прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении.

21 января в Харькове в доме престарелых вспыхнул пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков пожар
NEWS
На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный
Даша Харченко На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными