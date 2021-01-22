Пожар в Харькове: прокуратура задержала трех подозреваемых

Харьковская областная прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении.

21 января в Харькове в доме престарелых вспыхнул пожар.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.