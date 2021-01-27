Опубликованы фото донецкой тюрьмы "Изоляция". В ней держат украинских пленных

В сети появились фото тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Оккупационная власть удерживает в ней украинских пленных.

Фото опубликовал в своем Facebook бывший пленный, журналист Станислав Асеев.

По его словам, на фото есть территория "Изоляции", камеры заключенных и прогулочный дворик, обнесенный колючей проволокой. Он также отметил, что эти фото есть в открытом доступе на анонимном Telegram-канале.

Асеев предполагает, что фото сделал кто-то из администрации тюрьмы.

Фото: донецкая тюрьма "Изоляция" (t.me/traktorist_dn)

Напомним, летом украинская сторона пыталась поднять вопрос "Изоляции" на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Эта тюрьма известна тем, что в ней обращаются с людьми с особой жестокостью, подвергая их пыткам и издевательствам.

Ранее прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой подпольной тюрьмы "Изоляция". Его подозревают в создании террористической группы.

До 2014 года на территории бывшего завода изоляционных материалов работал арт-центр "Изоляция". Известно, что в ней удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.