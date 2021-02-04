ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция рассматривает несколько версий пожара в Запорожье. В том числе поджог

Новина українською → Запорожье, Четверг 04 февраля 2021 17:36
Полиция рассматривает несколько версий пожара в Запорожье. В том числе поджог Фото: полиция на месте пожара в больнице (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что открыто уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Пожар в больнице квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. В результате пожара погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ.

По этому делу уже задержали ответственного за пожарную безопасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Запорожье пожар больница COVID-19
NEWS
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше