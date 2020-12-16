Часть Киева осталась без воды: список адресов

В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
Напомним, в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.
Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.