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Часть Киева осталась без воды: список адресов

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве без воды остались десятки домов. Сейчас проходят ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Сейчас временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • пров. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9
  • ул. Туровская, 12
  • ул. Азербайджанская, 40
  • ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б
  • ул. Опришківська, 40А
  • пров. Салютный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
  • ул. Бакинская, 37-41
  • пр-т. Академика Королева, 24, 24А
  • ул. Булгакова, 16, 18
  • пр-т. Леся Курбаса, 9Е
  • ул. Машиностроительная, 48

Напомним, в Киеве из-за плановых работ водоснабжение останавливали 10-11 ноября на улицах Щербаковского, Стеценко, Сторожкова, Центральной и Турчина.

Также в начале ноября в Киеве на левом берегу приостанавливали постоянную подачу электричества. Это произошло из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

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