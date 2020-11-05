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На левом берегу Киева возобновляют постоянную подачу электричества

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 21:25
На левом берегу Киева возобновляют постоянную подачу электричества Фото: линия электропередач (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве на левом берегу возобновляют постоянную подачу электричества. Ее приостанавливали из-за мужчины, который залез на высоковольтную опору.

Об этом сообщает КГГА.

Мужчину сняли с опоры в 20:45 и его жизни ничего не грозит. Теперь энергетики подключают электричество на линии по постоянной схеме питания.

Ранее в Киевской горгосадминистрации предупреждали о прекращении подачи электричества по этой линии и возможных перебоях света на левом берегу столицы.

Напомним, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Кроме того, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

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