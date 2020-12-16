Частина Києва лишилась без води: список адрес

У Києві без води лишились десятки будинків. Наразі проходять ремонтні роботи.
Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
Нагадаємо, минулого разу в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.
Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.