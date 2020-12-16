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Частина Києва лишилась без води: список адрес

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві без води лишились десятки будинків. Наразі проходять ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • пров. Лабораторний, 22, 24, 26, 26А, 9
  • вул. Турівська, 12
  • вул. Азербайджанська, 40
  • вул. Рогозівська, 5, 5А, 10Б
  • вул. Опришківська, 40А
  • пров. Салютний, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
  • вул. Бакинська, 37-41
  • пр-т. Академіка Корольова, 24, 24А
  • вул. Булгакова, 16, 18
  • пр-т. Леся Курбаса, 9Е
  • вул. Машинобудівна, 48

Нагадаємо, минулого разу в Києві через планові роботи водопостачання зупиняли 10-11 листопада на вулицях Щербаківського, Стеценка, Сторожкова, Центральній і Турчина.

Також на початку листопада в Києві на лівому березі припиняли постійну подачу електрики. Це сталося через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.

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