Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину". У Марьинки работал вражеский снайпер

Во вторник, 26 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, недалеко от Авдеевки боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В пригороде Марьинки украинские военные зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

Кроме того, на прошлой неделе на Донбассе в результате снайперского обстрела погиб украинский военный. Тогда Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.