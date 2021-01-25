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Подгруппа в ТКГ проведет внеочередное заседание из-за ранения бойца на Донбассе

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 15:23
Подгруппа в ТКГ проведет внеочередное заседание из-за ранения бойца на Донбассе Фото: эвакуация раненного бойца (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В понедельник, 25 января, состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. На заседании будет обсуждаться сегодняшнее ранение украинского военного вражеским снайпером.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Заседание запланировано на 16:00. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", - сообщили в ТКГ.

Напомним, сегодня утром в районе Золотого вражеский снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. В ТКГ добавили, что также в результате использования боевиками противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона заявила о нежелании соблюдать условия перемирия со стороны боевиков. В частности, возле линии разграничения обнаружили более 20 "Градов" и 18 танков.

Напомним, за прошедшие сутки боевики пять раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донбассе.

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