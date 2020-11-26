Боевики открыли огонь из крупнокалиберного пулемета возле Марьинки

С начала 26 ноября на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские подразделения сегодня потерь не понесли.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Сегодня вблизи Марьинки российские оккупанты применили против украинских военнослужащих крупнокалиберный пулемет. Открывали ли подразделения ООС ответный огонь, в штабе не уточняют.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 10 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Добавим, украинская делегация в ТКГ требует от России провести расследование убийства украинского военного и наказать виновных в этом.