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Бойовики відкрили вогонь з великокаліберного кулемету біля Мар'їнки

Автор: Дмитро Левицький

З початку 26 листопада на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українські підрозділи сьогодні втрат не зазнали.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Сьогодні поблизу Мар'їнки російські окупанти застосували проти українських військовослужбовців великокаліберний кулемет. Чи відкривали підрозділи ООС вогонь у відповідь, у штабі не уточнюють.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 10 гектарів прифронтової території та передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатомету.

Також РБК-Україна писало, що цього тижня на Донбасі загинув український військовий. Військовослужбовець був вбитий кулею ворожого снайпера.

Додамо, українська делегація в ТКГ вимагає від Росії провести розслідування вбивства українського військового та покарати винних у цьому.

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