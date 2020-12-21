Боевики опубликовали фото захваченного на Донбассе украинского военного

В Луганской области в плен пророссийским боевикам попал военнослужащий одной из бригад Вооруженных сил Украины. Во время захвата он якобы был в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
В частности, представители боевиков отмечают, что захватили якобы уроженца Ровенской области Александра Пупко, который служит в 14 отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он попал в плен возле оккупированного Славяносербска.
Также сообщается, что его задержали без применения оружия, доставили в военную комендатуру и провели медицинское освидетельствование. Якобы во время осмотра у украинского военного выявили признаки наркотического опьянения.
Фото: захваченный в плен украинский боец (lug-info.com)
Напомним, ранее сообщалось, что боевики в Луганской области передали тело украинского военного, который по неустановленным причинам попал на оккупированную территорию. Боевики заявили, что бойца звали Николай Тарасюк и он умер якобы от алкогольной интоксикации.
Отметим, с этим инцидентом связан и скандал в украинской делегации ТКГ, которая сначала распространила информацию о том, что военный перешел на сторону боевиков. Позже эта информация была официально опровергнута.