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Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов, ранен военный

Новина українською → Пятница 15 января 2021 07:41
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов, ранен военный Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а около Марьинки – еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 13 января в зоне ООС в Донецкой области зафиксировано шесть случаев нарушение перемирия со стороны пророссийских боевиков.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020 года.

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