UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. Сегодня под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook.

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линия электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Пивденного", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Фото: последствия обстрела Новгородского (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, вчера пророссийские боевики пять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что войну на Донбассе может закончить только Путин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикидомООС
Читайте также
ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе
Резников в ООН: 400 тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе
Прогноз погоды