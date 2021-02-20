Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линия электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Пивденного", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Фото: последствия обстрела Новгородского (facebook.com/pressjfo.news)