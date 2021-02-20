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Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики другий день поспіль обстрілюють українські позиції на Донбасі з мінометів 120-го калібру. Сьогодні під ворожий обстріл потрапили будинки мирного населення Новгородського.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Обстріл Новгородського стався сьогодні близько 5:00 ранку. В результаті мінометного обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Цивільне населення від обстрілу не постраждало.

"А вже за кілька годин противник здійснив обстріл наших позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного", - додали у штабі ООС.

Зазначається, що вчора російсько-окупаційні сили випустили по позиціях Об'єднаних сил близько 80 мін 120-го калібру.

Фото: наслідки обстрілу Новгородського (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики п'ять разів порушували перемир'я на Донбасі.

Крім того, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що війну на Донбасі може закінчити тільки Путін.

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Новини України ДонбасобстрелбойовикидомООС
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